Monogram Cinayetleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Agatha Christie’nin sıra dışı kahramanı Hercule Poirot, Sophie Hannah kalemi ile yeniden hayat buldu

MONOGRAM CİNAYETLERİ/Sophie Hannah/Altın Kitaplar

Christie Vakfı’nın onayıyla Sophie Hannah tarafından kaleme alınan Monogram Cinayetleri’nde, okuru en az Christie kurguları kadar sağlam ve esrarengiz bir cinayet vakası bekliyor. Cinayete kurban gideceğini söyleyen genç bir kadın, Londra’nın sakin restoranlarından birinde masasında siparişini bekleyen Belçikalı ünlü dedektif Hercule Poirot’nun akşam yemeğini berbat eder. Söylediğine göre, adalet kendisi öldükten sonra yerine gelmiş olacaktır.