Monroe’nun şaşırtan kitaplığı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

1962 yılının ağustos ayında ölen Marilyn Monroe, arkasında dört yüzden fazla kitaptan oluşan saygın bir kitaplık bıraktı

Ölümünden 52 yıl sonra bile Marilyn Monroe hâlâ Hollywood'un en önemli yıldızlarından biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Monroe hakkında az bilinen şey ise iflah olmaz bir kitap kurdu olduğu.Monroe, Fransız gazeteci George Belmont'a, "Çekimlerin olmadığı zamanlarda ne yaptığımı kimse tahmin edemez" demiş ve eklemişti: "Okula gidiyordum! Bir süre California Üniversitesi’nde gece kurslarına katıldım. Ame­rikan tarihi ve edebiyat tarihi üzerine dersler aldım ve çok okumaya başladım. Birçok harika yazarın kitabını keşfetme şansına işte böyle eriştim." 1962 yılının Ağustos ayında öldüğünde Monroe, arka­sında dört yüzden fazla kitaptan oluşan saygın bir kitaplık da bıraktı. Kitaplara şöyle bir göz gezdirildiğinde ilk dikkati çeken, Monroe'nun D.H. Lawrence hayranlığı. Romanlara olan ilgisinin yüzeysel olmadığı, kütüphanesinin Ralph Ellison’ın Görünmez Adam’ından James Joyce’un Ulysses’ine, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sından Anton Çehov’un oyunlarına uzanan edebiyatın köşetaşlarını içermesiyle anlaşılıyor. Öte yandan başta Bob Dylan olmak üzere pekçok müzisyenin esin kaynağı Woody Guthrie’nin Bound For Glory adlı otobiyografisi, Theodore Draper’ın günümüzde dahi değerini yitirmeyen The Roots Of American Communism’i ile aynı rafı paylaşıyor. Freud’un, Marcel Proust ve Bertrand Russell’ın yapıtları kütüphanedeki en modern metinler… Bazı kitaplarsa Monroe’nun hobileri ve özel hayatı ile ilgili ipuçları veriyor. Julien Bronson’un kaleme aldığı Pet Turtles, Leonard Paul Wershub’un Sexual Impotence In The Male ve Dr. Benjamin Spock’un Bebek ve Çocuk Bakımı gibi.

İşte listede öne çıkan kitaplardan bazıları: Düşüş Albert Camus, Kamelyalı Kadın Alexander Dumas, Muhteşem Gatsby F. Scott Fitzgerald, Rusya'dan Sevgilerle Ian Fleming, Yolda Jack Kerouac, Venedik'te Ölüm Thomas Mann, Seçilmiş Oyunlar George Bernard Shaw, Kırmızı Güller Sean O'Casey, Huckleberry Finn'in Maceraları Mark Twain, Metafizik Aristoteles, Madam Bovary Gustave Flaubert, Guermantes Tarafı Marcel Proust, Nana Emile Zola, Toplu Oyunlar Molière, Hz. Musa ve Tektanrıcılık Sigmund Freud, Adlandırılamayan Samuel Beckett, Sanatçının Genç Bir Köpek Olarak Portresi Dylan Thomas, Ses ve Öfke - Döşeğimde Ölürken William Faulkner, Dublinliler James Joyce, The Collected Short Stories Dorothy Parker, Kırmızı ve Siyah Stendhal, The Poems And Fairy-Tales Oscar Wilde, Alice Harikalar Diyarında Lewis Carroll, Soneler William Shakespeare.