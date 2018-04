Morrissey'den 'İstanbul'a ezanlı açılış

Pop müziğin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı Morrissey yeni albümünden İstanbul isimli şarkısını yayınladı

Şarkının giriş kısmında ezan sesi olması dikkat çekti. İstanbul isimli şarkı Morrissey’in World Peace is None of Your Business isimli albümünde 3. sırada yer alıyor. Albümün 14 Temmuz’da piyasaya çıkması bekleniyor.