Moskova'da yanlış anlama

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Fransız edebiyatının en cesur kalemlerinden Simon de Beauvoir’dan kısa ama vurucu bir başyapıt…

MOSKOVA’DA YANLIŞ ANLAMA/Simon de Beauvoir/YKY

‘Moskova’da Yanlış Anlama’, yaşını almış bir çiftin, Nicole ile Andre’nin, Sovyetler Birliği’ne yaptığı yolculuk sırasında yaşadığı krizi anlatıyor. Yaşlılık, geçip giden zaman, dönemin politik hayal kırıklıkları ve varoluş üstüne aforizmalarla örülü bir uzun öykü olan ‘Moskova’da Yanlış Anlama’yı Beauvoir, 1965 yılında kaleme almıştı ve eser ilk kez 1992 yılında ‘Roman 20-50’ dergisinde yayımlanmıştı. Şimdiyse Türkçe...