"Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu" konseri 28 Mart'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde!

Yurt içi ve yurt dışında birçok starla çalışan, topluluğun da şefliğini üstlenen Ömer Öcal, ülkemizde var olan müzik türlerini harmanlayıp nitelikli bir repertuvar ile müzik severlerle buluşuyor. Konserlerini “Gökkuşağı Konserleri” adı altında, görsel sunumlarla zenginleştirerek sunan Ömer Öcal, “ben de şarkı söylemek istiyorum” diyen topluluk üyelerinin istekleri doğrultusunda her türden esere yer veriyor.



Müziğin her türünü barındıran bir sanat topluluğu olarak yola çıkan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, söylemek istediği tür her ne olursa olsun, profesyonel olan olmayan herkesi gruba dahil olmaya davet ediyor. 28 Mart Pazartesi günü saat 20.15’de, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konseri kaçırmayın.