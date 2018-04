İzmir'de Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Tepecik semtinden doğan Tepecik Filarmoni Orkestrası, Mozart senfonilerini farklı bir yorumla seslendiriyor.

İzmir'in Tepecik Semti'nde yaşayan ve karşılaştıkları ayrımcılığa müzikle isyan ederken, yaşam tarzları, müzik ve kültürlerini küçümseyenlere karşı konservatuvar okuyup Tepecik Filarmoni Orkestrası'nı kuran Roman gençler, 'İlle de Mozart olsun' adını verdikleri ilk konserlerini gerçekleştirdi. Mozart'ın senfonilerini Roman müziği ile yeniden yorumlayan 15 gencin, ünlü perküsyon ustası Hamdi Akatay ile verdiği konser büyük ilgi gördü.Tepecik Kültür Sanat, Eğitim Derneği (TEKSED) çatısı altında bir araya gelen 12 genç müzisyenden oluşan Tepecik Filarmoni Orkestrası ilk konserlerini verdi. Ünlü perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay'ın öncülüğünde 6 ay önce çalışmaya başlayan Tepecikli gençler, Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi'nde güzel bir konsere imza attı. Konak Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'İlle de Mozart Olsun' konserine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Konserin düzenlendiği 700 kişilik salon tamamen dolarken, içeri giremeyenler için kültür merkezinde bulunan diğer salona da barkovizyon kuruldu. Tahminlerin çok ötesinde sergiledikleri performans ile dinleyenleri kendilerine hayran bırakan Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın ilk konseri çok beğenildi.Konsere Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş'ın yanı sıra Konak Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Tunçağ, Avusturya İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ülkü Caner, Fas Krallığı İzmir Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu, TEKSED Başkanı Dilan Keyvan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Mozart'ın 25. ve 16. Senfonilerinin Türk müziği üstadı Haydar Tatlıyay'ın ezgileriyle harmanlandığı konserde Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın performansı dinleyenleri büyüledi. Batı müziğinin en önemli bestecilerinden W.A. Mozart'ın eserleri ilk kez Türk Müziği ve Roman ezgileriyle aynı kompozisyonda birleşti. Her yaştan müzikseverin beğeniyle izlediği konserde müziğin büyüsüne kapılanlar, müziğin ritmine alkışlarla eşlik etti. Hamdi Akatay öncülüğündeki Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın ilk konseri izleyenlerden tam not aldı.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Tepecik semtindeki çocukların aylar süren emeklerinin görücüye çıktığı geceye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Konak'ın farklı kültürlere kucak açmış bir kent olduğunu vurgulayan Pekdaş şunları söyledi:"O kadar zengin topraklarda yaşıyoruz ve o kadar zengin bir kültürümüz var ki; 'bu kadar çok rengi içinde barındıran başka toplum yok' diye düşünüyorum. Bu renklerin hepsi bizim zenginliğimiz. Bugün çocuklarımız hem batı müziğini, hem de bizim geleneksel müziğimizi bize keyifle sundular. Onları hep birlikte desteklememiz lazım. Daha çok kültür merkezi yapmamız, onlara daha çok alan yaratmamız gerek. Bu, kamunun ortak görevi. Kamunun bütün kurumlarının el ele, kol kola çocuklarımız ve gençlerimiz için, kültür zenginliğimizin gelecek kuşaklara aktarılması için birlikte çalışması gerekiyor. Zaten bugünkü coşku da bunu gösterdi."Projenin mimarlarından TEKSED Başkanı Dilan Keyvan ise konser öncesi yaptığı konuşmada, hayal kurarak başladıkları yolda bunun gerçeğe dönüşmesini izlediklerini söyledi. Keyvan, sosyal bir dönüşümü de başlattıklarını belirterek; çocuk ve gençlerin müzik sayesinde suçtan ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulabileceğine dikkat çekti. Keyvan, "Bu konser bu orkestranın ilk konseri. Şimdiden mahallede onlar gibi olmak isteyen çocuklar var. Bu bir fırsat ve artık bir şeyler yapmanın tam zamanı geldi. Birleşmenin, üretmenin, çalışmanın tam sırası geldi" dedi.Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın var olmasında büyük emeği geçen perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay da, konsere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanatın gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Akatay, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onlara sahip çıkmalıyız. Çocukları uyuşturucu ve suçtan uzak tutmak için müzik ve spor en önemli iki unsur. Bu yolla toplumun her kesiminde başta uyuşturucu olmak üzere kötülüklere yönelen çocuklarımıza bir yol açabiliriz" diye konuştu:Konser çıkışında bazı vatandaşlar da duygularını ifade etti. Vatandaşların görüşleri şöyle:Nazlı Karadağ: Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yaşıtlarımın böyle faaliyetler yapması beni gururlandırıyor.Maya Kozanoğlu: Konser çok güzeldi. Mozart çok ünlü ve eserleri çok güzel. Arkadaşlar çok iyi çaldı. Bana göre dünyanın en güzel konseriydi.Simge Keskin: Güzel yorumlamalarını destekliyorum. Farklı tür yorumları bize katıyorlar. Bundan çok memnunuz ve bunun devam etmesini diliyoruz."Dilay Doğanay: Bizim konservatuvardan arkadaşlarımız sahnede. Batı müziğinin Türk halkına sevdirmek için böylesine güzel uyarlamaların devam etmesini istiyorum."Irmak Aydemir: O kadar güzel çaldılar ki, herkes bunu görmeli ve destek vermeli.Bülent Yeter: Okuldaki hocalarına ve Belediye Başkanımıza destek oldukları için çok teşekkür ediyorum."Canan Karadağ: Çok harika bir şey, özellikle bir hobisi olması çok önemli ve bu hobi onların hayatlarını daha kaliteli hale getirecek. Emek veren herkesi kutluyorum.(DHA)