Saba Deniz Uzun tarafından yazılan “Mucizenin Doğumu”, raflarda yerini aldı.

“Mucizenin Doğumu”, acıyı mutluluğa ve umuda çevirip, hayata tutunmak, hem kendine, hem başka insanlara umut ve şifa olma yolunda öncülük etmek için çırpınan bir annenin hikayesi.

Saba Deniz Uzun, büyük bir aşkın sonucu olarak dünyaya getirdiği oğlunun, ileri derecede “serebral palsi” (beyin felci), ile doğmuş olmasıyla başlayan acısını, oğlu ile şifa arayarak geçirdiği günleri, tecrübeleri, tedavileri ve mucizeleri anlatıyor kitabında.

Mucizenin Doğumu, engelli çocuk sahibi olma travmasını yaşamak ama atlatmak, aileyi ve umudu korumak, engelli çocuğun gelişimi için her türlü olanağı araştırarak, doktor, terapist ve kişisel gelişimcilerle işbirliği içinde ilerlemek, dünyanın diğer ucunda şifa aramak ve mucizelere şahit olmaktan oluşan bir süreci kapsıyor.

