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Muhteşem bir sesle tanışın

Laura Mvula...
Sizi muhteşem bir sesle tanıştırmak isteriz. 26 yaşındaki Karayipli Laura Mvula hem sesiyle hem de albümdeki şarkı seçimleriyle sizi çok etkileyecek. Keşif listenizde mutlaka yer almalı!
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