Muhteşem bir sesle tanışın

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Laura Mvula...

Sizi muhteşem bir sesle tanıştırmak isteriz. 26 yaşındaki Karayipli Laura Mvula hem sesiyle hem de albümdeki şarkı seçimleriyle sizi çok etkileyecek. Keşif listenizde mutlaka yer almalı!