Murat Gülsoy'la yeni kitabını konuştuk

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"Bu kitap doğu-batı meselesinin bir yansıması"

Meşrutiyetin ilanından sonra bir Fransız gazetesi Türkiye’de olup bitenleri öğrenmek için İstanbul’a muhabir gönderir. Türk asıllı bir Fransız gazeteci bu işe talip olur ve İstanbul’a doğru yola çıkar. 90’lı yılların kült dergilerinden ‘Hayalet Gemi’yi de çıkaran Murat Gülsoy, yeni romanı ‘Gölgeler ve Hayaller Şehrinde’de Osmanlı’nın bu çalkantılı dönemindeki toplumsal histeriyi ele alıyor.



Yeni kitabınız hangi yönleriyle diğer romanlarınızdan ayrılıyor?

Olaylar 1908’de geçiyor. Geri dönüşlerle 19’uncu yüzyıl İstanbul’undan kesitleri ve önemli figürleri içeren bir hikaye. İlk kez tarihi bir dönemi yazdım. İnsanların sokaklara dökülüp ‘hürriyet, eşitlik, kardeşlik, adalet’ diye haklarını aradıkları bir atmosferde hem Doğulu hem de Batılı bir gencin İstanbul’un gizemlerini ararken kendi gizemli aile hikayesini bulmasını konu ediniyor.



Romanı yazarken başlangıç noktanız neydi?

Yıllardır araştırdığım bir tarihi kişilik olan Beşir Fuat’ı anlamak arzusuydu bu romanı yazdıran. İlk Türk materyalisti ve natüralisti diye bilinen Beşir Fuat intihar etmiş ve son anlarını kaydetmiş bir Osmanlı entelektüeli. İçine düştüğü zihinsel fırtına benim de sıklıkla içine girdiği bir durumdur. O yüzden okurken herkes kendi Doğu-Batı meselesinin bir yansımasını görecek.



Yazarlık biraz da gerçekle gerçeküstünün kesiştiği bir nokta. Sizin için gerçekle gerçeküstünün kesiştiği yerde neler var?

Ruhumuzda kopan fırtınalara nasıl anlam verdiğimiz, hayatı nasıl anladığımız soruları beni heyecanlandırır. Tüm bunların cevaplarını hayali dünyaları gerçek yaşamın içine katarak aramak da bu heyecanı arzuya dönüştürüyor.



Yazarlığın en heyecan verici yanı ne oldu sizin için? Yazdıklarınızı başkalarıyla da paylaşma isteği mi, yoksa yazdıklarınızın somut olarak bir kitaba dönüşmesine tanık olmak mı?

En heyecanlı kısmı, hiç kuşkusuz, okunduğunu bilmek. Okuyan kişilerin kitabımda kimi cümlelerin altlarını çizip bunları yaşamlarına katmaya çalıştıklarını gördüğümde, müthiş bir huzur hissediyorum. Tamam, artık ölebilirim, gibi bir his.



Kitaplığınızda mutlaka yer verdiğiniz yazarlar kimler?

Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan, Ayfer Tunç, Kafka, John Fowles, Coetzee, George Orwell ve pek çokları.