Murdoch’tan “Beyaz Dizi” hamlesi!

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Rubert Murdoch’ın şirketi News Corp. yurdumuzda “Beyaz Dizi” olarak ünlenen aşk romanları yayınevi Harlequin’i satın aldı

News Corp. romantik aşk romanlarının öncüsü Harlequin için Torpstar Corp.’a 415 milyon dolar ödeyecek. Harlequin, şirketin HarperCollins Yayınevi bünyesine katılacak ve Toronto’daki merkezi eski yerinde kalacak. 1949’da kurulan Harlequin’in yayımladığı romantik kitaplar 100 ülkede satıyor. Bünyesinde 1300 yazar bulunan Harlequin, ayda yaklaşık yüz kitap yayımlıyor. News Corp. yayınevinin dünyadaki dağıtımını özellikle Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde geliştirmeyi planlıyor.