Muse, 26 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşuyor!

10 yıllık aranın ardından Grammy ödüllü efsane grup Muse, İstanbul Blue Night Festivali’nde bir kez daha ülkemizde sahne alacak. Son albümleri Drones’u 2015’te piyasaya süren ve çıktığı Avrupa Festival Turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak olan grup, Drones ile 58. Grammy Müzik Ödülleri’nde ‘’Yılın En İyi Rock Albümü’’ ödülünü aldı.



İstanbul Blue Night Festivali’nde Muse’un yanı sıra Birth of Joy, Ferman Akgül, You May Kiss The Bride ve ilerideki günlerde açıklanacak diğer gruplar da performans sergileyecek.