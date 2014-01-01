Muse'dan yeni albüm

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Drones, Warner Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu!

Ekim 2014'te Toronto'da kayıtlarına başlanan Drones'un yapımcı koltuğunda daha önce The Cars, Bryan Adams, Maroon 5 ve AC/DC albümlerinden hatırladığımız Robert John "Mutt" Lange oturuyor. En az albüm kadar konuşulan albüm kapak illüstrasyonu ise Californialı sanatçı Matt Mahurin'e ait. Muse'un 12 şarkılık yedinci stüdyo albümünden yayımlanan ilk single'lar, müzikseverlere beklediklerini fazlasıyla vereceği sinyalini vermişti. Psycho, Dead Inside, Reapers, Mercy ve çok daha fazlası bu albümde!

