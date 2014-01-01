Stüdyo kayıtları için Ekim 2014'te Toronto'da çalışmalarına başlanan albüm, 8 Haziran'da Warner etiketiyle müzikseverlerle buluşacak. Ön satışı geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan albümü iTunes üzerinden satın almak isterseniz http://apple.co/1HVrjA7 adresini ziyaret edebilirsiniz. Drones ile ilgili en heyecanlandıran detaylardan biri de albümün yapımcılık koltuğuna daha önce The Cars, Bryan Adams, Maroon 5 ve AC/DC albümlerinden hatırladığımız Robert John "Mutt" Lange'ın oturuyor olması.
Haziran 2015'te yayınlanması planlanan Drones'un parça listesi ise şu şekilde:
Dead Inside
[Drill Sergeant]
Psycho
Mercy
Reapers
The Handler
[JFK]
Defector
Revolt
Aftermath
The Globalist
Drones