Muse'un 7. stüdyo albümü

Drones Haziran ayında müzikseverlerle buluşuyor.

Stüdyo kayıtları için Ekim 2014'te Toronto'da çalışmalarına başlanan albüm, 8 Haziran'da Warner etiketiyle müzikseverlerle buluşacak. Ön satışı geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan albümü iTunes üzerinden satın almak isterseniz http://apple.co/1HVrjA7 adresini ziyaret edebilirsiniz. Drones ile ilgili en heyecanlandıran detaylardan biri de albümün yapımcılık koltuğuna daha önce The Cars, Bryan Adams, Maroon 5 ve AC/DC albümlerinden hatırladığımız Robert John "Mutt" Lange'ın oturuyor olması.

Haziran 2015'te yayınlanması planlanan Drones'un parça listesi ise şu şekilde:

Dead Inside

[Drill Sergeant]

Psycho

Mercy

Reapers

The Handler

[JFK]

Defector

Revolt

Aftermath

The Globalist

Drones