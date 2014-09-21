‘Music Above Fighting’ konseri 11 Mayıs’ta Babylon’da!

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MasterPeace Barış Festivali'nin ön hazırlığı sayılan Music Above Fighting'in hazırlıkları başladı

‘Savaş yerine Müzik, Önyargı yerine Diyalog, Bomba yerine Ekmek, Yıkım yerine Yaratım’ diyerek yola çıkan MasterPeace, 21 Eylül 2014’de KüçükÇiftlik Park’da gerçekleştireceği ‘MasterPeace Barış Festivali’nin ön provası ‘Music Above Fighting’ konserinin hazırlıklarına başladı. Mabel Matiz, Brazzaville grubunun kurucusu David Brown ve 123 grubunun yer alacağı MasterPeace ‘ Music Above Fighting’ konseri 11 Mayıs’ta Babylon’da.