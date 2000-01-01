İKSV’nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) sunduğu İstanbul Caz Festivali dile kolay bu yıl 25’inci yaşını kutluyor.

17 Temmuz’a kadar sürecek olan festivalin programı hayli yoğun ama iki konseri öne çıkarmak gerekirse; Nick Cave&The Bad Seeds ve efsanevi Led Zeppelin’in kendisi kadar efsanevi solisti Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters’ın aylar öncesinden yarattığı heyecan kasırgasının son noktasına geldiğini söyleyebiliriz. 45 yıllık destansı kariyeri boyunca onlarca şarkıya imza atan Nick Cave&The Bad Seeds, 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’a geliyor. Ve tabii yaşayan efsane Robert Plant’le yıllar sonra buluşacak olmanın dayanılmaz heyecanı içindeyiz. O bir topluluk lideri olmasının ötesinde rock tarihinin en muhteşem vokallerinden. Sahnede Yunan tanrılarını hatırlatan o müthiş karizması ve hipnotize edici enerjisiyle, bitmesini hiç istemediğimiz şarkılarını 17 Temmuz’da Açıkhava Tiyatrosu’nda seslendirecek. Nefesimizi tuttuk, bekliyoruz.





Robert Plant - Sensational Space Shifters