Müzik Soma için çalacak!

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Mayıs ve Haziran ayları içerisinde gerçekleşecek One Love Festival, Babylon Soundgarden, Bob Dylan, Travis, Pixies, Sun Ra Arkestra ve Belleruche etkinliklerinin bilet gelirleri Soma’ya destek olarak bağışlanacak

Müzikseverler, Biletix’te 10 TL ile 500 TL arasında oluşturulan kategorilerden satın alacakları biletlerle Soma maden ocağı felaketinde hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına bağışta bulunabilecek.



Yukarıda belirtilen etkinlikler için bugüne kadar satılan biletlerin gelirleri bu bağışa dahil edilecek. Biletlerini, oluşturulan sistemden önce almış olan müzikseverler ise istedikleri takdirde bilet iadesi yapabilecekler.



Babylon’da gerçekleşecek 20-21 Mayıs Sun Ra Arkestra konserleri, 22 Mayıs Belleruche konseri, 24 Mayıs’ta Parkorman’da gerçekleşecek Babylon Soundgarden İstanbul Festivali, 14-15 Haziran’da Parkorman’da gerçekleşecek olan One Love Festival ile Black Box Istanbul’da gerçekleşecek 19 Haziran Travis, 20 Haziran Bob Dylan ve 24 Haziran Pixies konserlerinin bilet gelirleri, Soma’da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına ulaştırılacak. Bağışın detayları bugün açıklanacak.