Türk Sanat Musikisi bestekârlarından Avni Anıl’ın eserlerini seslendiren Alp Arslan Bakırköy TSM Korosunun sezon konseri, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gökhan Sezen’in konuk sanatçı olarak katıldığı konser, birçok müzikseverin yanı sıra, Darülaceze’den gelen konuklarını ağırladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde, Avni Anıl’ın bestelediği; Safalar Getirdiniz, Yağmur Duası, Ne Olur Akşamları Gelsen Otursan Yanı Başıma, Ey Bu Bahçelerde Esen Şarkılar adlı eserler seslendirildi.

TRT Sanatçısı Alp Arslan şefliğinde kurulan ‘Müzik Yolunda Birleşen Gönülleri’ bir araya getiren koro, bir yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda, birbirinden değerli sesleri keşfediyor ve solist olarak onlara konserde şarkı söyleme fırsatı tanıyor.

