Gökhan Sezen’in konuk sanatçı olarak katıldığı konser, birçok müzikseverin yanı sıra, Darülaceze’den gelen konuklarını ağırladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde, Avni Anıl’ın bestelediği; Safalar Getirdiniz, Yağmur Duası, Ne Olur Akşamları Gelsen Otursan Yanı Başıma, Ey Bu Bahçelerde Esen Şarkılar adlı eserler seslendirildi.
TRT Sanatçısı Alp Arslan şefliğinde kurulan ‘Müzik Yolunda Birleşen
Gönülleri’ bir araya getiren koro, bir yıl boyunca yapılan çalışmalar
sonucunda, birbirinden değerli sesleri keşfediyor ve solist olarak onlara
konserde şarkı söyleme fırsatı tanıyor.