Müzik ziyafeti

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'Vive La France' geçmişten günümüze en sevilen şarkılardan oluşan yepyeni bir seçki sunuyor.

Daha önce çıkan 5 albümün devamı niteliğindeki “Vive La France 6” ülkemizde en sevilen Fransız sanatçıları ve en iyi yorumlanmış Fransızca eserleri bir araya getirmeye devam ediyor.

İtalyan asıllı Fransız sanatçı Yves Montand’dan Notre Dame Paris’nin ünlü seslerinden Garou’ya, Fransa’nın Elvis’i olarak bilinen Johnny Hallyday’den ülkemizde de oldukça sevilen Zaz’a, en güçlü kadın vokaller arasında gösterilen Celine Dion’dan kadife sesli Patrick Fiori’ye bir çok sevilen isim Vive La France 6 serisinde dinleyenleri Fransa’nın büyüsü altına alıyor. “La vie en rose”, “4 mots sur un piano”, “La plus belle pour aller danser”, “Taka Takata”, “Le temps de l'amour”, “On ira”, “Et si tu n'existais pas”, “Itsy Bitsy Petit Bikini” gibi eski ve yeni sevilen toplam 18 parçanın yer aldığı albüm, müzik marketlerde yerini aldı.