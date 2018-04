Müzikallerden seçmeler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Il Divo, yakışıklı, karizmatik ama aynı zamanda sempatik olmayı da başarabilen dört erkekten oluşuyor.

Birkaç sene önce ülkemize de gelip konser veren Il Divo, yeni albümü ‘A Musival Affair: Live in Japan’ın DVD ve CD versiyonuyla vitrinlerdeki yerini aldı. Bir sene önce Broadway’de sahne alan Il Divo’nun ‘Phantom of the Opera’, ‘Carousel’ ve ‘West Side Story’ gibi müzikallerden esinlenerek yayınladığı Broadway temalı albümü, keyifli zaman geçirmek için güzel bir seçim olabilir.