Müzikseverler Mersin'de buluşmaya hazırlanıyor!

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı 251 sanatçının katılımıyla 24 Mayıs-7 Haziran arasında gerçekleştirilecek

Sanat Danışmanlığı Remzi Buharalı tarafından yapıldığı festival, bu sene “Mersin Ses Veriyor” sloganı ile gerçekleşiyor. Festivalin açılışı I Musici Di Roma Orkestrası’ nın vereceği konser ile 24 Mayıs akşamı yapılacak. Ayrıca festivalde, Irak asıllı İsrail vatandaşı Yair Dalal, keman sanatçısı Cihat Aşkın ve perküsyon ustası ile konser verecek. Bunun yanı sıra Gülsin Onay, Bülent Ortaçgil, Charlie Siem, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Buika ve Christina Sandsengen sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise 7 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verecek.Program detaylarını festivalin web sayfasından öğrenebilirsiniz.