Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, hayatından aldığı ilhamla çocukların gelişimine yön veren, spor ve eğitim konusunda bir kitaba imza attı: “Naz’dan Spora Pas Serisi - 3, 2, 1… Başla!”

Naz Aydemir Akyol, başarılı eğitim hayatı, disiplinli sporcu kimliği, pozitif enerjisiyle başta çocuklar olmak üzere birçok gence ilham veriyor. Türkiye’de başarıları ile ülkemizi dünya çapında gururla temsil eden Naz Aydemir Akyol, katıldığı müsabakaların yanı sıra geleceğe yön verecek olan çocuklar ve gençler için de birbirinden önemli projelere imza atıyor.



Geleceğin, en temel yaşlardan filizlenip, şekillendiğine dikkat çeken Naz Aydemir Akyol, özellikle ailelerden ve hayranlarından aldığı yoğun talep üzerine çocukluğundan bugünlerine uzanan hikayesini, keyifli bir dil ve birbirinden renkli görsel anlatımlarla benzersiz bir kitap serisine dönüştürüyor; “Naz’dan Spora Pas Serisi”…



Naz Aydemir Akyol'un çocukluğundan bugünlerine uzanan hikayesini kaleme aldığı kitap serisi yepyeni hikayelerle devam edecek.

