Southbank Center, son 50 yılın en büyük aşk şiirlerini seçti. Suudi Arabistan'dan Nijerya'ya 30 ülkeden ozanın bulunduğu listede Nâzım Hikmet de var.
Hürriyet 'in haberine göre; Southbank Center’ın şiir dalında uzman kadrosu tarafından yapılan seçimde, özellikle modern döneme odaklanıldı. Liste üzerinde bir yıl çalışan ekipten James Runcie, “Gerçekten uluslararası ve üslup bakımından da çeşitlilik barındıran bir liste oldu. Zor olan, sadece 50 şiir seçmekti” dedi.
TÜRKÇE OKUNACAK
Şiirler, 20 Temmuz’da Southbank Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ve ‘benzersiz’ olarak tanımlanan bir etkinlikte okunacak. Okumalar, aralarında şairlerin, aktörlerin olduğu 50 farklı kişi tarafından gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet’in ‘Severmişim Meğer’ adlı eseri gibi bazı şiirler anadillerinde seslendirilecek. Etkinlik, İngiliz şair Ted Hughes’un 1967’de başlattığı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali ile Aşk Festivali’nin bir parçası olarak düşünüldü.
SEVERMİŞİM MEĞER *
yıl 62 Mart 28
Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım
akşam oluyor
dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi
inişini severmişim meğer
akşamın inişini yorgun kuşun inişine
benzetmeyi sevmedim
toprağı severmişim meğer
toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen
ben sürmedim
Platonik biricik sevdam da buymuş meğer
(...)
zifiri karanlıkta gidiyor tren
zifiri karanlığı severmişim meğer
kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften
kıvılcımları severmişim meğer
meğer ne çok şeyi severmişim de altmışında
farkına vardım bunun
Prag-Berlin treninde yanında pencerenin
yeryüzünü dönülmez bir
yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek
NÂZIM HİKMET / 19 Nisan 1962