Nâzım Hikmet 50 yılın en büyükleri arasında!

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Southbank Center, son 50 yılın en büyük aşk şiirlerini seçti. Suudi Arabistan'dan Nijerya'ya 30 ülkeden ozanın bulunduğu listede Nâzım Hikmet de var.

Hürriyet 'in haberine göre; Southbank Center’ın şiir dalında uzman kadrosu tarafından yapılan seçimde, özellikle modern döneme odaklanıldı. Liste üzerinde bir yıl çalışan ekipten James Runcie, “Gerçekten uluslararası ve üslup bakımından da çeşitlilik barındıran bir liste oldu. Zor olan, sadece 50 şiir seçmekti” dedi.



TÜRKÇE OKUNACAK

Şiirler, 20 Temmuz’da Southbank Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ve ‘benzersiz’ olarak tanımlanan bir etkinlikte okunacak. Okumalar, aralarında şairlerin, aktörlerin olduğu 50 farklı kişi tarafından gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet’in ‘Severmişim Meğer’ adlı eseri gibi bazı şiirler anadillerinde seslendirilecek. Etkinlik, İngiliz şair Ted Hughes’un 1967’de başlattığı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali ile Aşk Festivali’nin bir parçası olarak düşünüldü.



SEVERMİŞİM MEĞER *

yıl 62 Mart 28

Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım

akşam oluyor

dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi

inişini severmişim meğer

akşamın inişini yorgun kuşun inişine

benzetmeyi sevmedim

toprağı severmişim meğer

toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen

ben sürmedim

Platonik biricik sevdam da buymuş meğer

(...)

zifiri karanlıkta gidiyor tren

zifiri karanlığı severmişim meğer

kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften

kıvılcımları severmişim meğer

meğer ne çok şeyi severmişim de altmışında

farkına vardım bunun

Prag-Berlin treninde yanında pencerenin

yeryüzünü dönülmez bir

yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek



NÂZIM HİKMET / 19 Nisan 1962