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Nâzım Hikmet 50 yılın en büyükleri arasında!

Southbank Center, son 50 yılın en büyük aşk şiirlerini seçti. Suudi Arabistan'dan Nijerya'ya 30 ülkeden ozanın bulunduğu listede Nâzım Hikmet de var.
Hürriyet 'in haberine göre; Southbank Center’ın şiir dalında uzman kadrosu tarafından yapılan seçimde, özellikle modern döneme odaklanıldı. Liste üzerinde bir yıl çalışan ekipten James Runcie, “Gerçekten uluslararası ve üslup bakımından da çeşitlilik barındıran bir liste oldu. Zor olan, sadece 50 şiir seçmekti” dedi. 

TÜRKÇE OKUNACAK 
Şiirler, 20 Temmuz’da Southbank Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ve ‘benzersiz’ olarak tanımlanan bir etkinlikte okunacak. Okumalar, aralarında şairlerin, aktörlerin olduğu 50 farklı kişi tarafından gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet’in ‘Severmişim Meğer’ adlı eseri gibi bazı şiirler anadillerinde seslendirilecek. Etkinlik, İngiliz şair Ted Hughes’un 1967’de başlattığı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali ile Aşk Festivali’nin bir parçası olarak düşünüldü.  

SEVERMİŞİM MEĞER * 
yıl 62 Mart 28 
Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım 
akşam oluyor 
dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi 
inişini severmişim meğer 
akşamın inişini yorgun kuşun inişine 
benzetmeyi sevmedim 
toprağı severmişim meğer 
toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen 
ben sürmedim 
Platonik biricik sevdam da buymuş meğer 
(...) 
zifiri karanlıkta gidiyor tren 
zifiri karanlığı severmişim meğer 
kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften 
kıvılcımları severmişim meğer 
meğer ne çok şeyi severmişim de altmışında 
farkına vardım bunun 
Prag-Berlin treninde yanında pencerenin 
yeryüzünü dönülmez bir 
yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek 

NÂZIM HİKMET / 19 Nisan 1962
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