NDS Edebiyat Ödülü, ''Kahrolsun Dostoyevski''nin

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NDS Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi açıklandı. Ödüle bu sene Kahrolsun Dostoyevski romanıyla Atiq Rahimi layık görüldü

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen ve dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarın eserine; bir sonraki yıl ise Fransızca yazan ve eseri Türkçeye çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın eserine verilen NDS Edebiyat Ödülü’nün yeni sahibi açıklandı.



Tomris Alpay başkanlığında Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Feyza Zaim’den oluşan jüri, bu yıl Atiq Rahimi'nin Kahrolsun Dostoyevski adlı romanını 2014 NDS Edebiyat Ödülü’ne layık gördü. Türkçeye Ebru Erbaş tarafından çevrilen roman Can Yayınları tarafından basıldı.



Yasaya başkaldırı

Tomris Alpay, Atiq Rahimi'nin ödül alacak eserini şu cümlelerle anlatıyor : Kahrolsun Dostoyevski, yasaya başkaldırının parlak kinayeyle olduğu kadar, şiirsel parıltıyla anlatıldığı, kara mizah titreşimlerinin yer aldığı, Dostoyevski'nin baş yapıtının yaratıcı bir şekilde Atiq Rahimi tarafından biçimlendirilmesi ; adalet, ölüm, suç, ceza, ihanet kavramlarının yeni bir deltada canlandırılması ve sorgulanmasıdır. Jüri tarafından bu yılki ödüle layık görülen Atiq Rahimi, 28 Mayıs Çarşamba akşamı Fransız Sarayı’nda yapılacak törenle ödülünü alacak.