Roger Waters’ı nasıl bilirsiniz? Pink Floyd’un yaratıcı dehası, İngiliz müziğinin kilometre taşı, popülizm karşıtı müzisyen, aktivist müzisyen…

Meraklısı hatırlayacaktır, 2013 yılında The Wall turnesi kapsamında İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde konser vereceği zaman resmen gerçeküstü bir gün yaşanmış, konser aylarca konuşulmuştu. Son olarak Roger Waters The Wall filminde 2. Dünya Savaşı’nda kaybettiği babasının yasını tuttuğu otobiyografik hikayeyi yeni bir konseptle ele alan Roger Waters, yeni albümünü yayınladı.







Is This The Life We Really Want yani Gerçekten İstediğimiz Hayat Bu Mu? adlı albüm, modern dünyanın allı pullu görüntüsünün ardında yatan gerçekleri bir kez daha anlatıyor, hoptiri hoptiri değil de müzikle düşünmeyi, gerçekten müzik dinlemeyi sevenlere. Hatta Waters tutkunları albümün plak formatını arşivlerine eklemekten hayli memnun kalacaklardır herhalde zira 74 yaşındaki İngiliz müzisyen, çağdaş rock tarihinin yaşayan en önemli şahsiyetlerinin başında geliyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Pink Martini yeni albümleri linki için TIKLAYINIZ