Keyifle okuyacağınız kitaplar...





SUYUN ŞAVKI: LEIPZIG’DE BİR AİLE VE NAZIM HİKMET

M. Melih Güneş

YKY

1950 yılında doğup büyüdükleri topraklardan ayrılıp yurt dışına çıkmak zorunda kalan Hayk ve Anjel Açıkgöz, Samsun’dan başlayıp Leipzig’de sona eren bir yolculuğa çıkıyorlar. Nazım Hikmet’le kurdukları güzel dostluğun öyküsünü okumalısınız.







YÜKSEK DOZ GELECEK

Orkun Uçar, Umut Altın, Funda Özlem Şeran, Gökcan Şahin, Serdar Yıldız

Altın Kitaplar

Beş yazarın beraber kaleme aldığı Yüksek Doz Gelecek, alışılmışın dışında bir bilimkurgu romanı.







FEMİNİZME DEVAM

Sassa Buregren

Güldünya Yayınları

Küçük Feministin Kitabı ile tanıdığımız İsveçli yazar, serinin ikinci kitabında cinsiyetler arası eşitlik ve kadının toplumsal hayattaki rolünü çocukların anlayacağı bir dille konu ediyor. Cinsiyet kimliği meselesinde kavram karmaşası yaşayan her yaştan okurun dostu olabilecek türden bir kitap.