Bu ay ne okuyalım bölümüzde size harika 2 önerimiz var.

MERAK

Alberto Manguel

YKY

Merak; edebiyat, kültür, din ve siyaset tarihinde Dante’nin rehberliğinde başdöndürücü bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Kitapların, kütüphanelerin ve okumanın tarihi üzerine yazdığı kitaplarla adından söz ettiren Alberto Manguel, bu kez Dante’yi ve İlahi Komedya’sını rehber edinip merak kavramının peşine düşüyor. Dil nedir?, Hakikat nedir?, Hayvan nedir? gibi 17 soru sorduğu 17 bölümde adaletsizlikten ekolojiye, paradan ölüme pek çok konuya değiniyor.







DİŞİSEL GELİŞİM

Yasemin Özçelik

Epsilon

Aşkta bir türlü dikiş tutturamadığı halde, arkadaşlarına ilişki tavsiyeleri veren Melis’in çevresindeki lakabı Dişisel Gelişim Uzmanı’dır. Hayatı boyunca hep yanlış erkeklere aşık olan Melis son aylarda aldığı kiloları verebilmek adına bir gün spor salonuna yazılır. Bir süre sonra spor eğitmeninin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını düşünürken strese girip pizza ve baklavalara gömülerek daha da kilo almaya başlar.





