Ama Fareler Uyurlar Geceleyin

Wolfgang Borchert

YKY

İkinci Dünya Savaşı yıllarında gönderildiği Rus Cephesi’nde ağır yaralanıp nasyonal sosyalizm karşıtı görüşlerinden dolayı tutuklanan, hapis yatarken yakalandığı hastalıklar yüzünden 26 yaşında hayatını kaybeden Borchert, Yıkım Edebiyatı ekolünde, savaşın karanlık yüzünü bir kez daha anlatıyor. Hem de Kamuran Şipal’ın o güzelim Türkçesiyle. Borchert’i henüz keşfetmediyseniz çok seveceksiniz.



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