Bu ay keyifle okuyacağınız kitaplar...

PAPAZIN KIZI

George Orwell

Can

Taşradaki bir kilise papazının kızı olan Dorothy Hare, babasının tüm görevleri onun üstüne yıkmasıyla her şeyden sorumlu hale gelmiştir. Hayatın kendisine biçtiği rolü şikayet etmeden kabullenmiştir ama bir gün o güçlü rutin aniden sarsılır. Orwell, bir gecede toplumun bir kesiminden bambaşka bir kesimine taşıdığı Dorothy aracılığıyla 30’ların İngiltere’sinde kadınların, işçilerin, evsizlerin haline ışık tutuyor.







DOSTOYEVSKI’Yİ OKUMAK

Victor Terras

Kırmızı Kedi

Victor Terras psikolojik, siyasi, mitsel ve felsefi yaklaşımları tartışarak, Dostoyevski’nin derinlikli eserlerine dair çok çeşitli, hatta birbiriyle çelişen yorumlar arasında okuyucuya ustaca rehberlik ediyor. Suç ve Ceza’nın biçimini inceleyip, Karamazov Kardeşler’in belirsizlikleri içinde keşfe çıkıyor. Büyük yazarın eserlerindeki zenginliği keşfetmekten zevk alanlar için öncelikle.







50 UNUTULMAZ FİLM

Atilla Dorsay

Remzi Kitabevi

Atilla Dorsay, bu kez 30’lardan 80’lere dek uzanan bir süreçte Trendeki Yabancılar, İnsanlık Suçu, Bir Yıldız Doğuyor, 7 Kardeşe 7 Gelin, Arabistanlı Lawrence, Dünyaya Düşen Adam gibi bilindik klasiklerden unutulmuş filmlere geniş bir seçkiye yer vermiş. Her yazı sinema tarihinin farklı bir yüzüne eğiliyor.