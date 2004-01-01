Okuma listenize dahil edebileceğiniz kitaplar...

JACK ORKNEY’NİN GÜNAHA ÇAĞRILIŞI

Doris Lessing/CAN

İçinde çok büyük bir sır barındıran evlilik, birbirlerini sevmeyi bir adım öteye götüren iki kardeş, kedisinin getirdiği kuşlarla beslenen göçebe bir kadın, insanları büyük felaket için uyarmaya gelen dünya dışı varlıklar, insan uygarlığına özenen doğa dışı yaratıklar ve babasının ölümüyle kendini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack Orkney… Ebeveyn ve çocuk, kadın ve erkek, insan ve doğa arasındaki her türden karmaşık ilişki bu kitaptaki öykülerin ana konusunu oluşturuyor.







NORA’YA MEKTUPLAR

James Joyce/ALAKARGA

James Joyce, Nora Barnacle ile 1904 yılından 1924 yılına kadar aralıklarla mektuplaşır. İlk kez 1950’de ortaya çıkan mektuplar, 1957’den beri Cornell Üniversitesi’nin koleksiyonunda. 2004 yılında bir müzayedede 240 bin 800 İngiliz Sterlini’ne alıcı bulan mektubunu da okuyabileceğiniz bu kitap, Joyce’un aşk evlilik, toplumun değer yargıları, kilise, yazdıkları ve yazacakları, bir yazar olarak hayalleri, kızgınlıkları hakkında pek çok düşüncesini, duygusunu açığa vuruyor.







SANAT TARİHİNDE AŞIKLAR

Agata Toromanoff/HEP KİTAP

Dido ile Aeneas, Dante ile Beatrice, Romeo ve Juliet, Tristan ve Isolde, John Lennon ve Yoko Ono… Kimi mitolojik hikayelerin sınırlarını aşıp herkesin ilham kaynağı olmuş, kimi kavuşamayıp aşkını bir ömür saklamış, kimi kavuşup dünyanın en mutlu çiftleri arasına adını yazdırmış. Sanat tarihçisi Agata Toromanoff, kitabında okuru tablolara, heykellere, fotoğraflara konu olmuş bu çiftlerin özel evrenine davet ediyor.





