Borges sekseninde sohbetler

BORGES SEKSENİNDE

Willis Barnstone

CAN



Daha önce Borges’in edebiyatıyla tanışmadıysanız hayatınızda birkaç rengin eksik olduğundan şüpheniz olmasın. Çağının en büyük edebiyatçılarından Jorge Luis Borges; sohbetlerinde yaşama, ölüme, edebiyata, sanata, seyahate ve daha nice konuya değiniyor. Karabasanlar, labirentler, aynalar gibi edebiyatında önemli yer tutan temalar, eski İngilizce ve eski İskandinav efsaneleri gibi hayatı boyunca ilgisini çekmiş konular, Whitman ve Poe gibi el üstünde tuttuğu yazarlar, Borges’in seksenli yaşlarında yaptığı bu sohbetlerin hepsinde iç içe geçmiş.