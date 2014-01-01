Neil Young'a az kaldı!

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İstanbullu müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği efsanevi müzisyen Neil Young, 2014 Avrupa turnesi kapsamında, 15 Temmuz’da ilk kez İstanbul’da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenecek konser için geri sayım başladı.



Neil Young ve topluluğu Crazy Horse, 15 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir konsere imza atacak. Temmuz ayı boyunca devam edecek Avrupa turnesini bu akşam İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te vereceği konserle açacak Neil Young & Crazy Horse, turnenin 5. konseri için, İrlanda ve İngiltere’nin ardından İstanbul’da olacak.

Neil Young & Crazy Horse, bir ay sürecek Avrupa turnesinde 15 ülkede 18 konser verecek. 7 Temmuz Pazartesi akşamı Reykjavik, İzlanda konseriyle başlayan turne, 10 Temmuz Perşembe akşamı İrlanda’nın ünlü festivallerinden Marquee’de verilecek konser ile devam edecek. 12 Temmuz Cumartesi Hyde Park ve 13 Temmuz Pazar Liverpool’da vereceği konserlerle turnenin İngiltere ayağını tamamlayacak Neil Young & Crazy Horse, 14 Temmuz Pazartesi günü 44 kişilik bir ekiple İstanbul’da olacak ve 15 Temmuz Salı akşamı vereceği İstanbul konserinin hazırlıklarına başlayacak. Avrupa turnesinde Neil Young & Crazy Horse’a, Neil Young’ın solo çalışmalarının yanı sıra Buffalo Springfield ve Crosby, Stills, Nash & Young gibi ekiplerdeki yol arkadaşı, usta basçı Rick Rosas eşlik edecek. Neil Young & Crazy Horse’ın, bol müzik ve yüksek sesle geçecek konserinde ayrıca, Mahogany Blue grubuyla tanınan Dorene Carter ve YaDonna West de geri vokalde yer alacaklar.



Neil Young & Crazy Horse İstanbul’da vereceği konserin ardından İsrail, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç, İsveç, Belçika ve Monako’nun çeşitli şehirlerinde vereceği 13 konserle Avrupa turnesini tamamlayacak.