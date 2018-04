Neil Young'dan önce Mildlake sahnede

Neil Young konserinin ön grupları belli oldu. İstanbul'dan Büyük Ev Abluka'da ve Teksas'tan Mildlake

Hayranlarının yıllardır merakla beklediği rock müziğinin büyük ismi ve unutulmaz şarkıların sahibi efsanevi müzisyen Neil Young’ın İstanbul ’da vereceği ilk konser öncesi sahneye çıkacak gruplar açıklandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenecek konsere müzikseverleri Midlake ve Büyük Ev Ablukada hazırlayacak!



Neil Young and Crazy Horse konseri 15 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Sahneye çıkacak ilk grup Büyük Ev Ablukada 2008’den bu yana verdikleri konserler ve yayımladıkları Full Faça albümüyle İstanbul alternatif müzik sahnesinde kendine önemli bir yer edinen bir topluluk. Onların ardından dinleyeceğimiz Teksaslı grup Midlake ise Türkiye ’de ilk kez 2010 yılının Kasım ayında Salon’da ard arda kapalı gişe iki konser vermişti.



Cocteau Twins’in basçısı Will Heggie tarafından keşfedildikten sonra dünya çapında ünlenen Midlake’in 2004 tarihli çıkış albümü, içinden yetenek, vizyon ve farklılık fışkıran Bamnan and Slivercork ile devam etmişti. 2006 tarihli The Trials of Van Occupanther albümü ve özellikle "Roscoe" adlı parçayla büyücek bir hayran kitlesi kazanan topluluk, 2010’da çıkan, “Acts of Man” ve “Children of the Grounds” gibi parçalarıyla ses getiren The Courage of Others ile bir kez daha olağanüstü bir albüme imza atmış oldu. Geçen sene yayımlanan ve 2013 listelerinde ilk 40’a girmeyi başaran son albümü Antiphon, müzik eleştirmenleri tarafından Midlake’in başyapıtı olarak kabul ediliyor.



Konser günü kapılar 18.00’da açılacak. 18.45’te Büyük Ev Ablukada, 20.00’da Midlake ve 21.30’da Neil Young and Crazy Horse sahnede olacak. Biletler 300 ile 70 TL arasında.