Nermin Yıldırım’ın beşinci romanı Dokunmadan okurlarla buluşuyor.

Adalet 29 yaşında genç bir kadın. Hayata ve insanlara dokunmadan, ne mutlu ne mutsuz, öylesine yaşayıp gitmektedir. Ta ki doktoru, ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyleyene kadar... Ama yeni tedavi yöntemleri denenecektir elbet ve her zaman bir umut vardır. Kendini her şey için suçlamaya hazır bir yapısı olan Adalet hastalığı için de kendini suçlar, hayatını didik didik eder, ilk günahını, masumiyetini kaybettiği ilk gerçek suçunu, o ilk kötülüğünü bulmaya çalışır. Bulur da. Beş yaşındayken, bir kapıcının oğlu olan ve aklı pek çalışmayan Mahsun’un oyuncak ayısına cebren el koymuştur. Ve ne yazık ki yaptığı bu kötülüğünü telafi edecek zamanı yoktur. Ama belki de var mıdır?



Nermin Yıldırım, beşinci romanı Dokunmadan’da okuyucuyu, kahramanın hayatı sorguladığı, değişimi yaşadığı ve belki de aşka rastladığı sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

