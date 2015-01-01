Neruda'nın bilinmeyen şiirleri

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Pablo Neruda'nın daha önce bilinmeyen 20 yeni şiiri ortaya çıktı

Pablo Neruda Vakfı, şairin el yazmaları arasında daha önce bilinmeyen 20 şiirinin bulunduğunu ve uzmanların bunların gerçekliğini teyit ettiğini açıkladı.



"20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı" kitabıyla adını duyuran şair, 1973 darbesini izleyen günlerde tedavi gördüğü hastanede, şaibeli bir şekilde yaşama veda etmişti. El yazması dolu kutuların içinde bulunan şiirlerin çoğunun 1956'dan sonra yazıldığı ve bu yılın sonlarında Latin Amerika'da, 2015'te de İspanya'da yayımlanacağı belirtiliyor.



Eserlerden altısı aşk şiiri

Altı tanesi aşk üzerine olan şiirler, Neruda’nın doğumunun 110'ncu ve "20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı’nın basımının 90'ıncı yıldönümünde yayımlanacak.