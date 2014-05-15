Neyzen Tevfik şöleni başlıyor!

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Şair Neyzen Tevfik, 3. Neyzen Tevfik Kolaylı Uluslararası Şiir Şöleni ile anılacak

Uluslararası Bafra Şiir Şöleni 15-18 mayıs'ta başlıyor. Bafra Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Namık Anarat, " Neyzen Tevfik Kolaylı, hiciv konusunda ülkemizin ve dünyanın sayılı şairlerinden birisidir. Bunun yanında büyük bir ney üstadıdır. Yunus Emre gibi Anadolu'nun çeşitli kentlerinde sahip çıkıldığı gibi Neyzen Tevfik'e de çeşitli şehirler sahip çıkmaktadır. Ancak Neyzen'in esas memleketi Bafra ilçesidir. Bafra'nın Kolay köyünden olan Neyzen Tevfik'in soyadının Kolaylı olarak geçmesi memleketine olan sadakatinin eseridir" dedi. Neyzen Tevfik Kolaylı Uluslararası Bafra Şiir Şöleni 15 Mayıs 2014 Perşembe günü başlayacak. 16 Mayıs 2014 Cuma günü misafirler, tespit edilen beş okulda edebiyata meraklı öğrenci, öğretmen ve velilerle söyleşiler yapacak. Aynı gün, Bafra Anadolu Lisesi'nde Neyzen Tevfik'le ilgili panel verilecek. Okullardaki etkinlikler saat 14.00'da başlayacak. Cuma akşamı Alaçam Belediyesi ve Alaçam Kaymakamlığının desteğiyle şiir şöleni saat 20.00'da. Bafra’daki şölen 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 20.00'da Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak.