Nick Drake’in hiç duyulmamış şarkıları satılacak!

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Nick Drake’in 1968-1969 yıllarında yaptığı ve hiçbir albümünde yer almayan altı adet kayıt, bu ay sonunda Londra’da yapılacak müzayedede satışa sunulacak.

Ted Owen and Company isimli müzayede evinin yapacağı açık arttırmada en az 250.000 Pound’luk bir satışın beklendiği açıklandı.



Söz konusu kayıtlar, Drake’in birlikte şarkılar da yaptığı arkadaşı Beverley Martyn’e ait. Satışa çıkacak altı adet kayıt hakkında konuşan Martyn, Nick Drake’in bu kayıtlarda çok eğlenceli yanının görüldüğüne vurgu yaptı: ”Bu kayıtlarda çok genç ve eğlence dolu. Sesi çok hafif ve gitar çalışı her zaman olduğu gibi harika. Kayıtlar, gerçekten şarkılarının tüm o kalabalık yaylı katmanlarına ihtiyacı olmadığını gösteriyor.”



Nisan ayında Nick Drake’in ölmeden haftalar önce yazdığı bir şarkı da Beverley Martyn’in yorumuyla yayınlanmıştı.