Nilüfer'i bir de Mert Fırat'tan dinleyin

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Başrollerinde Mert Fırat ve Melisa Sözen’in yer aldığı, 6 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan "Bir Varmış Bir Yokmuş" filmi için Mert Fırat, Müslüm Gürses’in ünlü şarkısı Nilüfer’i seslendirdi. Filmin en çarpıcı sahnesinde çalan, düzenlemesini Ahmet Kenan Bilgiç, Okan Kaya ve Taner Yücel’in yaptığı şarkının klibi bugün elevizyonlarda ve filmin sosyal medya hesaplarında ilk kez yayınlandı.

Filmde rock müzisyeni Ozan karakterini canlandıran Mert Fırat, Nilüfer şarkısını seslendirmesini şöyle yorumladı: “Müslüm Gürses’in en özel albümündeki en sevdiğim şarkısını söylemiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Sözlerinin Murathan Mungan’a ait olması da ayrıca çok önemli benim için. Müslüm Gürses’i zamanında canlı olarak dinleme ve kendisiyle tanışma şansı da bulduğum için şimdi benim bu özel şarkıyı seslendirmem ayrıca çok heyecan verdi bana, şarkı söylemekten daha çok duygusal bir paylaşımdı benim için. Umarım filmi izleyenler ve şarkıyı dinleyenler de bu heyecanı benimle paylaşırlar.”



