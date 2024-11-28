Nina ve Ivo Petrov'un 'La Dolce Vita' sergisi Carré d'Artistes İstanbul'da sanatseverlerle ilk kez buluşuyor

Ivo ve Nina Petrov’un yalnızca La Dolce Vita sergisi için ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor. La Dolce Vita, Ivo ve Nina Petrov’un sanatlarını birleştiren ve her iki sanatçının da Art Deco estetiğinden ilham alarak yaratıkları etkileyici eserlerinden oluşuyor.

Ivo Petrov, 1900’lerin eklektik atmosferinden ve Belle Époque döneminden ilham alarak eserlerini yaratıyor. Art Deco ve Vienna Secession akımlarına olan hayranlığını eserlerine yansıtan Ivo, Gustav Klimt ve Tamara de Lempicka gibi sanatçılardan ilham alıyor. Yağlı boya tekniklerini tercih eden Ivo, esnekliği ve yoğunluğu sayesinde renklerin derinliğini keşfederken, figüratif ve neredeyse kübist bir tarzda eserler üretiyor.

Nina Petrov, yağlı boya teknikleriyle, duygularını renklerin gücüyle ifade eden bir sanatçı olarak tanınıyor. Art Deco ve Vintage dönemlerine olan özlemini resimlerine yansıtan Nina, izleyiciye tatlı bir hüzün ve optimist bir bakış açısı sunuyor. Neo-Klasik sanatçılar Lawrence Alma-Tadema ve John Williams'tan ilham alan Nina, eski temaları modern bir üslupla yeniden yorumluyor.