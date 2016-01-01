2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ünlü şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Bob Dylan kazandı.

İsveç Nobel Akademisi'nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki sanatçının, Amerikan müzik geleneğinde "yeni şiirsel anlatımlar yarattığı" için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ödülü Dylan'ın kazanması, edebiyat çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirilirken Associated Press haber ajansı, Nobel Edebiyat Ödülü'nün ilk kez 'aslında şarkıcı olarak bilinen' bir isme verildiğine dikkat çekti. Dylan, 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3 milyon TL) değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

Bob Dylan'ın şaşırtan kökeni

Bob Dylan, 2005 yılında yayımladığı üçlü kitap dizisi 'Chronicles'da, Kars'ın Kağızman ilçesinden olan büyükannesi ve dedesinin, Trabzon'dan Odessa'ya, oradan da Amerika'ya gittiklerini yazmıştı. Dylan kitapta, büyükannesinin atalarının da İstanbullu olduğunu, deri ve kundura işiyle uğraştıklarını belirtmişti.