Nobel’in son sahibinden cezbedici öykülere ne dersiniz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Firar... Alice Munro'dan 8 öykü...

Nobel’in son sahibinden cezbedici öykülere ne dersiniz? Dünyanın en iyi öykü yazarlarından biri olarak nitelendirilen Alice Munro’nun kitabında sekiz öykü var ve bu öykülerin her biri içeriğinin derinliği ve çok boyutluluğuyla roman olabilecek kadar kapsamlı. Buna karşın kısa öykü yapısının kurallarına ve seçiciliğine sıkı sıkıya bağlı; dahası bir solukta okunacak kadar sürükleyici. Öykülerin tümü ölüm teması içeriyor ve kişiler neredeyse herkese tanıdık gelecek kadar gerçek.

Alice Munro/Can Yayınları