Norah Jones 7 Ekim’de çıkacak yeni albümü “Day Breaks” için gün sayıyor. Albümden yayınlanan ilk single ise ‘Carry On’ oldu.

Yeni albümünde efsanevi saksofon sanatçısı Wanye Shorter, organist Dr. Lonnie Smith ve davulcu Brian Blade ile çalısan Norah Jones, 9 orijinal şarkının yanında Horace Silver, Duke Ellington ve Neil Young yorumlarıyla 12 şarkılık bir albümle geliyor.



Norah bu albümle ilgili şöyle diyor: “Bu albüm çemberi tamamladığımı hissettiriyor çünkü ilk yıllarımdaki eğilimlerime dönüyorum. İlk albümden sonra piyanodan biraz uzaklaşmıştım. Yine de çalıyordum ama gitar üzerinde şarkı yazmaya daha çok odaklanmıştım. Bu albümde piyanoya geri döndüm.”





