Notos, Ahmet Ümit’e emanet!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Notos, Haziran-Temmuz sayısını bir yazara, Ahmet Ümit’e emanet etti. Ümit’in hazırladığı 46’ncı sayının konusu “Polisiye Edebiyat”

Notos edebiyat dergisi bugüne dek pek alışılmamış bir tasarıyı gerçekleştirdi ve Haziran-Temmuz sayısını bir yazara, Ahmet Ümit’e emanet etti. Ahmet Ümit’in hazırladığı 46’ncı sayının konusu “Polisiye Edebiyat”.



Polisiye edebiyat okumalarına katkıda bulunmak için hazırlanan dosyada Ahmet Ümit, Seval Şahin, Erol Üyepazarcı, G.K. Chesterton, Tzvetan Todorov, Selim İleri, Çağatay Yaşmut, Esmahan Aykol, Çağlayan Çevik, Rıza Kıraç, Murat Yetkin ve Armağan Tunaboylu’nun yazıları; Celil Oker’in de bir Remzi Ünal hikâyesi yer alıyor. Dosya Seda Mit’in resimleri ve Erol Üyepazarcı’nın değerli arşivinden çıkan kitap kapaklarıyla bir arşiv niteliğinde tamamlanıyor.

Notos artık bu uygulamayı her yıl bir yazarla sürdürecek.



Dolu dolu bir içerik

Notos’un bu sayısında Slavoj Zizek ile yapılmış bir söyleşi yer alıyor. “Bir Yazarın Seçtikleri” bölümünde Burcu Aktaş okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları; Figen Şakacı da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte anlattı. Mehmet Anıl, Derviş Şentekin ve Özlem Akıncı ise kısa sorulara kısa yanıtlarla yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan yeni kitaplarını aktardı.