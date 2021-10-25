Yakup Almelek’in kaleme aldığı; Murat İpek’in uyarlayıp yönettiği, Murat İpek, Emre Yetim ve İbrahim Cem Tek’in rol aldığı Oda Komşum Richard Wagner izleyici ile buluştu.

K! Kültüral Performing Arts’ın üçüncü prodüksiyonu Oda Komşum Richard Wagner'in konusuna ilişkin tanıtımında ise şu bilgiler yer alıyor: İki üniversite öğrencisi gencin sivil itaatsizliği üzerinden sahneye taşınan oyun; sistem eleştirisini sıradışı bir temele oturtuyor. Karakterleri ters perspektiften ele alan Murat İpek, iki genç “masum” karakterin karşısına duyarsız duruşuyla yarı fantastik bir ikon olarak dikiliyor. K! Kültüral Performing Arts’ın 3. Prodüksiyonu olma özelliğini taşıyan, kapitalist düzenin çarpık temellerine ve sistemin distopik evrenine dikkat çeken Oda Komşum Wagner, din, ekonomi, hukuk ve ahlaki değerler gibi enstrümanları acımasız bir şekilde kullanan sisteme esaslı sorular yöneltme misyonunu taşıyor.

Sezon boyunca hem dijital gösterimle hem de sahnede seyirciyle buluşacak olan Oda Komşum Richard Wagner, 13 Kasım Cumartesi saat 20.30’da ve 27 Kasım Cumartesi saat 20.30’da K! Kültüral Performing Arts’ta sahnelenecek. 19 Kasım Cuma saat 21.00’da ise Jetgişe Dijital Sahne’de seyirci karşısına çıkacak.