Ödülünü şiddet mağduru kadınlara adadı

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Duygu Asena Kadının Hala Adı Yok Roman Ödülü'nü Fırtına Takvimi adlı ilk romanıyla kazanan Jale Sancak ödülünü Hürriyet Dünyası'nda gerçekleştirilen törenle teslim aldı

Duygu Asena Kadının Hala Adı Yok Roman Ödülü'nü Onursal Jüri Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın elinden alan Sancak, "Öykü ile romanın birbirini çağrıştıran özgün birlikteliğini sergilemesi ve Anadolu'daki kuşatılmış kadın kimliğini ifade etme biçimi" sebebiyle ödüle değer görülmüştü. Sanak, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın elinden aldığı ödülünü şiddet mağduru kadınlara ithaf etti. Şeçici kurulda bu yıl Doğan Hızlan, Filiz Aygündüz, Buket Aşçı, Turhan Günay, İhsan Yılmaz, Cem Erciyes ve İnci Asena yer alıyordu.