Oğuzhan Koç'tan yeni klip

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Oğuzhan Koç, “Ben Hala Rüyada” albümünün üçüncü video klibi “Gitsem Diyorum” için kamera karşısına geçti.

Oğuzhan Koç, Esen Müzik etiketiyle yayınlanan, kendi söz ve bestelerinden oluşan 10 şarkının yer aldığı, “Ben Hala Rüyada” albümünün üçüncü video klibini “Gitsem Diyorum” şarkısına çekti. Düzenlemesi Alper Erinç’e ait “Gitsem Diyorum”; Youtube’da 20 milyona yakın izlenme yakalayan ve sanatçının daha önce “Ayy” ve “Her Aşk Bir Gün Biter” video kliplerinin yönetmenliğini üstlenen Bedran Güzel tarafından Simit Sarayı’nın katkılarıyla çekildi.