Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu "Devlerin Savaşı" oyununda aynı sahnede

Müzik tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden biri tiyatro sahnesine taşınıyor. 20. yüzyılın dünyaca ünlü orkestra şefleri Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan arasındaki çekişme, "Devlerin Savaşı" oyunuyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşuyor.



İKİ EFSANE ŞEF, İKİ USTA OYUNCU



Peter Danish tarafından kaleme alınan ve Sevin Okyay’ın türkçeleştirdiği oyun, klasik müzik dünyasının iki farklı kutbunu temsil eden Bernstein ve Karajan’ın karakter analizlerini ve mesleki çatışmalarını konu alıyor. Bu tarihi rekabette karakterlere hayat verecek iki usta oyuncu ise Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu.





YAZAR VE KADRO PRÖMİYERDE BULUŞUYOR

Oyunun Türkiye prömiyeri, 6 ve 7 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek. İlk gösterim için İstanbul’a gelecek olan oyunun ödüllü yazarı, yönetmeni ve bestecisi Peter Danish, prömiyer sonrasında düzenlenecek söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Etkinlikte ayrıca oyuncular ve yönetmen de süreçle ilgili detayları paylaşmak üzere sahnede olacak.

