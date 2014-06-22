Oktay Rifat 100 yaşında!

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Oktay Rifat, doğumunun 100’üncü yılında Elleri Var Özgürlüğün sergisiyle anılıyor

Elleri Var Özgürlüğün - Oktay Rifat 100 Yaşında, 10 Haziran 1914 yılında dünyaya gelen Oktay Rifat’ın kişisel yaşam serüvenini hem edebi serüvenini yansıtan, bir yandan da ressamlığına vurgu yapan bir sergi.



18 Nisan 1988’de 74 yaşında aramızdan ayrılan Oktay Rifat’ın yaşamından kesitler veren, ailesi ve edebiyatçı dostlarıyla ilişkilerinin yansıtıldığı sergide şairin avukatlık mesleğinden kalan eşyaları, resmi belgeleri, mektupları, daktilosu, küllüğü, pardösüsü, kasketi, saati gibi özel eşyaları da görülebilecek.



“Elleri Var Özgürlüğün - Oktay Rifat 100 Yaşında” sergisi

23 Mayıs – 22 Haziran 2014

Yapı Kredi Kültür Merkezi, 1. kat

İstiklal Caddesi, No: 161 Beyoğlu / İstanbul