Yaz tatilinde 'ne okusam?' diye düşünenler için 3 kitap önerisi...

Hippi

Paulo Coelho

Can

1970 yılının eylül ayında, yazarlık hayalleri kuran Paulo, özgürlük peşinde dünyayı dolaşırken Peru’nun kayıp şehirleri, Brezilya’nın zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, İstanbul’un çarşıları bir bütünün parçaları haline gelecekti. Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan ve her şeye rağmen alternatif bir yaşamın hayalini kurmaya cesaret eden barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.







Gastro Sinema

İlkay Kanık

Alfa

Yemeğin ana karakter olarak yıldızlaştığı filmlerle bir yolculuğa ne dersiniz? Sinemada yemek kullanımının siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilere dair önemli bir işlevi var. Gastro Sinema, bu işlevi sembolik düzeyde çözümlemeye karar veriyor, yemek ve sinema ilişkisinde tarihsellik ve dönemsellik konusunu ele alıyor.







Geçecek mi?

Gökhan Çınar

Destek Yayınları

2007 yılından bugüne psikoloji alanında eğitimlerini ve klinik çalışmalarını sürdüren, Türk Psikologlar Derneği ve Geştalt Terapi Derneği’nin üyesi olan Psikolog Gökhan Çınar, bu ilk kitabında hayatın farklı dönemlerini, şahit olduğu insan hikayelerini, duygu, düşünce ve davranışlar üzerindeki terapist gözlemlerini aktarıyor.





