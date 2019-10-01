Günün stresini yenmek ve kendinize zaman ayırmak için bu ay okuma listemize eklediğimiz kitaplara göz atın… Keyifli okumalar.



Nil Karaibrahimgil

İyi Gelen Yazılar

Doğan Novus



Her pazar günü okuyup önce kendisine iyi gelmesini umut eden Nil Karaibrahimgil’in yeni kitabına ilk bakış. Yazar, sokakta karşılaştığı ‘yazılarınız bana çok iyi geliyor’ sözlerine atıfta bulunarak yeni kitabına ‘İyi Gelen Yazılar’ ismini seçmiş. Bakalım, size iyi gelecek mi?





F. Scott Fitzgerald

Mazisi Olan Kadın: Basil ve Josephine Öyküleri

Can

Yazar, çocukluk yıllarını naif ve alaycı bir bakışla öyküleştiriyor ve Basil’e yakıştırıyor. Diğer kısımda ise yüksek sosyeteden Josephine’nin gençlik maceraları yer alıyor. Fitzgerald, Saturday Evening Post dergisi için yazdığı yazıları roman haline getirme hayaline kavuşamamış. Şimdi bu kitap, onun nostaljik bir portresi olarak kütüphanenizde yer almayı tamamen hak ediyor.