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Okuma listesi

Okuma listesi

Günün stresini yenmek ve kendinize zaman ayırmak için bu ay okuma listemize eklediğimiz kitaplara göz atın… Keyifli okumalar.


Nil Karaibrahimgil
İyi Gelen Yazılar
Doğan Novus

Her pazar günü okuyup önce kendisine iyi gelmesini umut eden Nil Karaibrahimgil’in yeni kitabına ilk bakış. Yazar, sokakta karşılaştığı ‘yazılarınız bana çok iyi geliyor’ sözlerine atıfta bulunarak yeni kitabına ‘İyi Gelen Yazılar’ ismini seçmiş. Bakalım, size iyi gelecek mi?


F. Scott Fitzgerald
Mazisi Olan Kadın: Basil ve Josephine Öyküleri
Can
Yazar, çocukluk yıllarını naif ve alaycı bir bakışla öyküleştiriyor ve Basil’e yakıştırıyor. Diğer kısımda ise yüksek sosyeteden Josephine’nin gençlik maceraları yer alıyor. Fitzgerald, Saturday Evening Post dergisi için yazdığı yazıları roman haline getirme hayaline kavuşamamış. Şimdi bu kitap, onun nostaljik bir portresi olarak kütüphanenizde yer almayı tamamen hak ediyor.

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