Okumalı

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Hamilelik haberiyle birlikte birçok anne adayının kütüphanesinde ‘Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler?’, ‘Hamilelik Günlüğü’, ‘Annelik Akademisi’ gibi kitaplar yerlerini zaten alıyor ama siz bir de bunları okuyun!

Yazı: Burçin Öztınaz



BEBEĞİNİZİN MUTLU GELİŞİMİ

Çocuklarla iyi iletişim kurmanın ilk adımı onları anlamaktan geçiyor ve Caroline Deacon’un bu kitabı çocukların davranışlarını anlamanıza ve onlarla empati kurmanıza yardımcı olabilir. ‘Bebek beyni nasıl gelişiyor, huysuzluk nöbetleriyle nasıl başa çıkılır, bebeğinizin nasıl bir kişiliği olacak?’ gibi soruların yanıtlarını içeren kitap 0-4 yaş döneminde size çok yardımcı olacak. Üstelik anlaşılmaz terimler içermiyor ve pratik öneriler sunuyor.

Ne zaman okumalı?

Hamilelik döneminde okuyarak çocuklu yaşama ön hazırlık yapabilirsiniz.

